Свидетель происшествия: мужик напал на девочку па улице





После публикации материала о том, что в Динской предположительно задержали педофила, с журналистами «РВС» вышел на связь непосредственный свидетель происшествия.

В телефонном разговоре мужчина рассказал, что же именно произошло утром 21 ноября в районе школы № 2 по улице Красной в станице Динской.

Мы ехали на работу, поток машин большой, еще и светофор — было время посмотреть по сторонам. Увидели, как мужчина тащил девочку от остановки и не давал ей вырваться. На первый взгляд показалось, что отец ругает свою дочь. Но увиденное нас насторожило: видно было, что что-то там не так. Мы остановили машину, вышли и потребовали оставить ребенка в покое и объясниться. Сначала он стал говорить, что он отец этой девочки, но она кричала, что не знает его. Затем он начал говорить, что отчим, что она его не признает, на что девочка прокричала, что вообще его не знает. И он все еще продолжал тянуть ее! Тогда я дал ему «леща», что немножко привело его в чувство. И тут приехала полиция, отец этой девочки. Мы поняли, что она в безопасности и отправились на работу.

Мужчине тому на вид было лет 35-40, от него отчетливо пахло перегаром, одет он был в фирменную красную куртку одной из крупных торговых сетей. Девочке на вид лет 12, она была очень испугана.









На момент публикации официального комментария по данному случаю от ОМВД по Динскому району мы пока так и не получила.