Сводка Динской ЦРБ: коронавирус и вакцинация

Давно не было сводки по коронавирусу от Динской ЦРБ.

Сегодня, 12 января, ее наконец опубликовали в официальных источниках медучреждения.

С марта 2020 по 10 января 2021 года зарегистрировано 2047 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 1862 жителя.

“По среднестатистическим данным, заболевание лабораторно подтверждается у 17 человек ежедневно. В стационары каждый день госпитализируются 11 пациентов с тяжелым течением заболевания и выраженными осложнениями со стороны органов дыхания. К сожалению, ежемесячно от тяжелых осложнений и обострения хронических заболеваний в госпиталях умирают в среднем 4 пациента, инфицированных COVID-19”, – рассказали врачи Динской ЦРБ.

Упомянули и вакцинацию. На 12 января привито уже 270 человек.

“Вакцинация является единственной эффективной мерой профилактики заражения. Ни один из граждан, получивших прививку, с жалобами на развитие каких-либо осложнений, связанных с вакцинацией, в медицинские учреждения не обращался. Профилактическая прививка переносится хорошо. По мере поступления вакцины мы будем информировать соответствующие группы населения о возможности пройти вакцинации”, – отметила администрация центральной больницы.