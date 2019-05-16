Сводка ДТП в Динском районе за неделю

В период времени с 8 по 15 мая на территории Динского района зафиксировано 33 ДТП, из которых 3 с пострадавшими:

наезд на пешехода – 1;

столкновение ТС – 1;

наезд на стоящее ТС – 1.

В результате этих дорожно-транспортных происшествий 3 человека получили телесные повреждения.

Главный государственный инспектор Динского района Виталий Криворучко напоминает, что как водители, так и пешеходы должны быть предельно внимательными на дороге, дабы избежать последствий в виде дорожно-транспортных происшествий.