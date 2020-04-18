Сводка по коронавирусу в стране, крае и районе на 18 апреля





Россия. 4785 новых случаев заражения за последние сутки в 79 регионах.

Всего 36 793. Скончались 313. Выздоровели 3057.

Краснодарский край. 45 новых случаев заражения за последние сутки. Скончалась одна женщина 79 лет.

«16 апреля она поступила в больницу в экстренном порядке. Обследование на компьютерном томографе выявило двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациентку сразу же перевели в клиническую инфекционную больницу. Несмотря на проведение врачами всех необходимых мероприятий, спасти ее не удалось. Результаты анализов на коронавирусную инфекцию подтвердились лабораторными исследованиями», – сообщает оперштаб.





Всего на Кубани 335 человек с подтверждённым диагнозом. 4 скончались.





Динской район. 91 человек под наблюдением. У 1 закончился 14-дневный срок контроля медиков.

Новых случаев не зарегистрировано. В госпитале Красноармейской ЦРБ 5 жителей района (2 с подтверждённым диагнозом, 3 - под наблюдением), один из них готовится к выписке.