Сводка по коронавирусу за 19 апреля: мир, Россия, край, район

На 19 апреля число заразившихся во всем мире составляет 2,322,493 человека, 159,675 из которых скончались, а 595,381 выздоровели.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (734 846), Испания (191 726), Италия (175 925), Франция (151 793), Германия (143 342), Великобритания (114 217), Китай (82 719), Турция (82 329), Иран (80 868), Бельгия (37 183).

Наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в США — 38 779. На втором месте по этому показателю Италия (23 227). За ними следуют Испания (20 043), Франция (19 323), Великобритания (15 464), Бельгия (5 453), Иран (5 031), Китай (4 632), Германия (4 459) и Нидерланды (3 601).

По последним данным оперштаба, общее число инфицированных в России достигло 42 853, выздоровели 3 291 человек, скончались 361.

За сутки (на 19 апреля) заболели 6 060 человек.

В Краснодарском крае на 19 апреля подтверждено 48 новых случаев коронавируса.

Возраст пациентов – от 8 месяцев до 95 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими.

15 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, 9 в Кореновске, 6 в Ейске, 5 в Сочи, по 2 в Туапсе, Староминском и Щербиновском районах, по одному в Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Калининском, Ленинградском и Абинском районах. Среди заболевших 23 мужчины и 25 женщин. Диагноз подтвержден у четверых детей, двое возрастом 6 и 9 лет заболели в Кореновске, один 15-летний ребенок в Туапсе и восьмимесячный в Приморско-Ахтарском районе.

Всего в Краснодарском крае 383 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерли пять человек. 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. 188 человек в состоянии средней степени тяжести. 16 пациентов в удовлетворительном состоянии на самоизоляции дома. С выздоровлением выписаны 59 человек.

В медицинские организации региона обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 1294 человека, в том числе 192 ребенка. Продолжают стационарное лечение 533 человека, из них 68 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 6469 человек. Лабораториями Роспотребнадзора проведено 22976 исследований, лабораториями регионального Минздрава – 24018 исследований.

В обсерваторах 246 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.





На 19 апреля в Динском районе под наблюдением находятся 145 человек. Из них взято за сутки 58 человек. Это как жители нашего района, работающие в Краснодаре и контактировавшие с заболевшими, так и граждане, приехавшие к нам из других регионов страны. За всеми этими лицами в обязательном порядке устанавливается медицинский контроль и проводится обследование.

За сутки в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ направлены 3 пациента с подозрением на инфицирование. Это лица с респираторными симптомами, контактировавшие с заболевшими. Первичное обследование на COVID-19 у них проведено, результат пока не получен, но изоляция необходима для предотвращения возможного распространения заболевания в нашем районе в случае его подтверждения.

Таким образом, как мы сообщали ранее, у двоих жителей района заражение коронавирусной инфекцией подтверждено. Новых подтвержденных случаев не зарегистрировано. Все лица, контактировавшие с заболевшими, выявлены, находятся на изоляции, обследование проведено.



“Уважаемые жители района, как вы видите, ситуация не улучшается. Нами принимаются все необходимые меры медицинского характера для сдерживания распространения инфекции. Без вашего участия, а именно соблюдения самоизоляции и повышенного внимания при вынужденном пребывании в общественных местах, нам будет крайне сложно удерживать ситуацию под контролем. Благодарим тех, кто ответственно заботится о своем здоровье и здоровье своих близких”, – обращаются медики к жителям Динского района.