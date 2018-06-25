Священнослужители поднялись в небо ради хорошего урожая

23 июня над Динским районом был совершен крестный облет с участием священнослужителей поселений. Благословить урожай вызвались настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы поселка Агроном иерей Дмитрий Горбатенко, протоиерей Иоанн Лапко и настоятель храма Вознесения Господня станицы Пластуновской иерей Павел Максимец. Предоставил самолет для крестного облета аэроклуб «Кубань» (станица Пластуновская). Как рассказывает сам протоиерей Иоанн, 11 июня, на Дне Динского района, к нему обратились фермеры и сельхозработники со всего района с просьбой о помощи. Договорившись с аэроклубом «Кубань», священнослужители совершили облет. Произвели молебен о хорошей уборке и ниспослании дождя, чтобы засуха не коснулась сельхозпродукции района. Поля окроплялись святой водой. Из священных регалий были икона Казанской Божией матери из станицы Пластуновской и деревянный крест, в котором хранится капсула с частицей Древа Креста Господня. Служба прошло успешно, ведь уже на прошлых выходных пошел долгожданный дождь.