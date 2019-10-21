Съемное жилье или совместное проживание с родителями?

Коуч обращает внимание лишь на несколько аспектов. Во-первых, дом – родительский, потому и порядки устанавливают они. Готова невестка договариваться, прислушиваться к свекрови и подчиняться правилам дома, в который пришла? Во-вторых, в ситуации, когда молодые живут вместе с родителями, всегда есть риск так называемой «инвалидизации». Ведь если не папа, то мама уж точно будет всегда стараться «подстелить соломки» сыну, который может так и застрять в позиции маленького мальчика и не возьмет на себя в полной мере ответственность за семью. Но и невестку эта участь не минет, ведь всегда можно положиться на свекровь (она готовит вкуснее, убирает лучше и с прочими бытовыми заботами справляется). В-третьих, между возрастами всегда есть отличия в жизненном режиме, что тоже может стать точкой преткновения.

«К сожалению, многие годы в нашей стране была большая проблема с жилплощадью, да и сейчас отдельное жилье остается очень дорогим удовольствием, поэтому после свадьбы жить с родителями считается нормальным, – рассуждает на эту тему практикующий индивидуальный и семейный психолог Мария Михайлова. – Было бы лучшим вариантом съехать от родителей еще в студенческие годы. Невозможно стать полностью самостоятельным человеком, научиться преодолевать бытовые трудности, когда всегда рядом мама, готовая помочь».

Кандидат психологических наук, доцент финансового университета при правительстве РФ Виталий Пичугин отметил, что данная ситуация актуальна для многих семей, вызвана, в частности, тем, что молодые люди не решили вопрос проживания до свадьбы. Когда обстоятельства сложились для жены не так, как ей хочется, то выбор, по мнению эксперта, небогат. «Во-первых, если она пока не собирается менять мужа, то необходимо соглашаться с ним и мириться с ситуацией. Во-вторых, если субъективно жизнь в чужой квартире воспринимается как невыносимая, то пора что-то менять, например, быть готовой уехать, спокойно сообщить свое решение и уехать. Иначе такой же результат может случиться, только после скандала. Для мужа тоже выбор небогат. Во-первых, не замечать проблемы, убеждать жену, что все нормально, быть более внимательным и заботливым, возможно, это поможет смягчить совместное проживание в квартире, которую жена не воспринимает как семейный очаг. Во-вторых, согласиться и снять квартиру. Общим решением может стать договоренность, например, определить временные рамки, через какое время будет возможность снять квартиру. Если это не так продолжительно и жена согласится потерпеть, при этом вести себя прилично, без скандалов и претензий, то такая договоренность поможет сохранить нормальные отношения».

Таким образом, практически все эксперты сделали вывод: вопрос о месте проживания нужно решать заблаговременно и сделать по максимуму все возможное, чтобы жить отдельно от родителей.