Съемные протезы на имплантатах. В чем преимущества?

Часто к врачам обращаются пациенты с полным отсутствием зубов. Иногда уже есть опыт ношения съемного протеза, иногда нет. Сегодня существует оптимальный способ, как бюджетно установить протез, который будет держаться, а не спадать.

Подробнее об этом способе нам рассказал главный врач «Загородной стоматологической практики FAMILIA» , стоматолог, ортопед-хирург Максим Лавриненко.

Несъемное протезирование при помощи имплантатов, конечно, является золотым стандартом, к которому стоит стремиться. Однако, к сожалению, не все пациенты могут позволить себе несъемные конструкции, особенно когда отсутствуют практически все зубы. Для таких случаев существуют также варианты условно-съемных протезов на 2-4-х имплантатах, использование которых значительно комфортнее традиционных протезов из пластмассы или нейлона.

Этого количества достаточно для комфортной фиксации конструкции. Она будет прочно держаться в полости рта и при разговоре, и при приеме пищи благодаря тому, что съемный протез и имплантат соединены с помощью микрозамочков. Они и не дают конструкции соскальзывать. Именно поэтому лучше всего поставить протез на имплантатах.

Съемные протезы на 2-х, 4-х имплантатах так же, как и другие протезы подобного типа, переносят жевательную нагрузку на десну, но фиксируются к десне несколькими имплантатами, одиночно стоящими или объединенными балкой. Применять на практике съемное протезирование на 2-х имплантатах, на наш взгляд, имеет смысл только в крайне стесненных, вынужденных ситуациях.



Этапы

Установка 2-4 имплантатов либо мини-имплантата (при недостатке костной ткани).

Снятие слепка под протез.

Изготовление съемного протеза.

Вклейка в съемный протез втулок для фиксации к имплантатам.

Как правило, основа для подобных протезов изготавливается из пластмассы, нейлона или акрила.

Фиксация съемного протеза на имплантатах бывает двух видов: балочная и шаровидная.



Преимущества

Отличная функциональность.

Они успешно замещают утраченные зубы и возвращают пациенту высокое качество жизни.

Простой уход.

Их в любой момент можно снять для проведения гигиены, которая тоже весьма проста (достаточно чистки имплантатов щеткой и обработки протеза специальным раствором).

Естественная улыбка.

Съемный верхний протез на имплантатах выглядит достаточно натурально, что позволяет пациенту улыбаться не стесняясь.

Благодаря этим преимуществам отзывы пациентов о съемных зубных протезах на имплантатах всегда носят положительный характер. Единственным недостатком является относительная недолговечность ортопедической конструкции и необходимость коррекции протеза и перебазировок в дальнейшем.

При выполнении всех назначений и рекомендаций врача срок службы имплантатов достигает 20-25 лет.



