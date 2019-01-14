Сырость и плесень появились в многоквартирных домах

В редакцию «РВС» обратилась жительница многоквартирного дома, расположенного на улице Почтовой в поселке Агроном. Женщина сетовала на сырость и плесень в квартире. По ее словам, такая проблема не только у нее, но и у соседей этажом ниже. С появлением сырости ребенок стал болеть чаще. Жильцы подозревают, что причина в слабом отоплении.

Журналист «РВС» обратился по этому вопросу в администрацию Мичуринского поселения. По адресу выехала комиссия, которая зафиксировала допустимую температуру в помещении, 21-22 градуса тепла. Как пояснил представитель отдела ЖКХ местной администрации, появление сырости и плесени в квартирах не связано с отоплением. Квартира угловая, дом не утеплен, в подвале сырость. Управляющей компании в Агрономе нет, в свое время жильцы выбрали форму ТСЖ. В каждом доме есть старший.

На сайте Реформа ЖКХ указан год ближайшего работы по этому дому — 2025.



