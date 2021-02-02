Тараканы в больнице. Нарушение правил дезинфекции или их устойчивость к яду

Недавно Роспотребнадзор объявил о нашествии тараканов в феврале.

И у нас уже есть жалобы на их появление в Динской ЦРБ.

Главврач Сергей Чикишев прокомментировал ситуацию таким образом: “В отделениях регулярно проводится обработка палат от насекомых. С взрослыми пациентами и детьми провели беседу о соблюдении санитарных норм в стационаре. Проверили тумбочки, извлекли продукты питания.”

Так или иначе, периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых.

Что касается уничтожения тараканов, в Роспотребнадзоре рассказали о проблеме. Она заключается в том, что у насекомых выработалась устойчивость к составляющим элементам средств дезинфекции. И рекомендовали применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности.