Техника безопасности в праздничные дни от ПАО «Кубаньэнерго»

В период праздничных дней энергетики обращают особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов, в том числе в охранных зонах линий электропередачи.

Категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранных зонах ЛЭП и вблизи подстанций, трансформаторных пунктов и других энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения. Все работы в охранных зонах должны быть согласованы с сетевой компанией. Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и надежность электроснабжение других потребителей.

Для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей в период выходных и праздничных дней (День России) в Краснодарском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») осуществляется усиленный контроль за работой оборудования электрических сетей.

Сообщить о фактах нарушения энергоснабжения и узнать информацию о работе электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея можно по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго»: 8 (800) 100-15-52.