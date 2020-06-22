Тем, кто переплатил за водоснабжение, вернут деньги

Абонентам Динского и Первореченского сельских поселений, которые имеют переплату за услуги водоснабжения и водоотведения, а также оплатившим услуги за полив площадей придомовых территорий и приусадебных участков по состоянию на 12 мая 2020 года для перерасчета и возврата денег за вышеуказанные услуги необходимо обратиться в абонентский отдел ООО "Водоканал".

Адрес: ст. Динская, ул. Шевченко, 5.

Прием граждан ведется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00. Телефоны: 6-29-41; 6-26-46.