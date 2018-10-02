"Темная" история в Пластуновской

В редакцию «РВС» поступило сразу несколько обращений от жителей станицы Пластуновской на тему уличного освещения.

«Обычно мы вечерами не гуляем по станице, но тут пришлось. Дочка ездила на экскурсия, и мы встречали ее с автобуса. Мы живем по улице Морозова, неподалеку от Красной, у нас нет освещения, и мы к этому привыкли. Но оказалось, что и остальные улицы практически не освещаются! Тьма кромешная, только храм светится. Фонари около ДК, магазинов, и все. Идешь, и светишь себе фонариком от телефона».

Вот еще одно:

«С учебы возвращаюсь поздно. Очень страшно идти по улице Мира, потому что там сплошная темнота. Мама меня до сих пор на остановку провожает и встречает», - рассказала нам студентка, которая ездит на учебу в Краснодар.





На фото: дорогу освещает свет фар. Вдалеке - сияет огнями храм. Ни одного фонаря.





Публикация видео в Инстаграме «РВС» вызвало много комментариев наших подписчиков.

Некоторые недоумевали: подумаешь, темно, на то она и ночь! И вообще, придумали проблему — ночью темно! Банально. Остальные же восприняли эту тему близко к сердцу. «Моя мама вынуждена идти с работы с фонариком почти в нулевой видимости. А если ужасная осенняя погода, то вовсе нулевой», - написала Екатерина. «Я живу по улице Мира, здесь всегда темно, нет фонарей. А раз темно, то собираются толпы не очень приятных личностей. В темное время суток ходить страшно!», - прокомментировала Елена. «Когда была на девятом месяце беременности, шла одна с маленькими детьми по темной улице. Навстречу — двое нетрезвых мужчин, стали просить закурить. Может это и смешно сейчас читать, но мне тогда было очень страшно!», - пожаловалась молодая мама.

За комментарием по этой проблеме журналисты «РВС» обратились к главе Пластуновского сельского поселения Сергею Олейнику.

- В станице в темное время суток освещаются только центральные улицы — Базарная, Красная, Краснодарская, Мира, Ленина. Свет на фонарях включается автоматически, когда темнеет и горит всю ночь до самого утра. Выключает электричество тоже автоматика. Случается, она ломается. Тогда мы ремонтируем, меняем. Естесственно, тогда фонари не включаются.

Расширять сеть уличного освещения мы не планируем. И так на содержание и оплату за электричество сейчас уходит 1 миллион 200 тысяч в год. Это очень серьезные средства. Наше поселение — дотационное, в такой ситуации тратить деньги на освещение не совсем целесообразно. Тариф на электричество для нас как для промышленных предприятий, вот и выходят такие серьезные суммы. Мы уже поднимали вопрос, что для уличного освещения следует снизить тарифы, направляли об этом письмо в Госдуму. Без решения этого момента проблема отсутствия уличного освещения не сдвинется.

Пока что идем таким путем: администрация покупает фонари, жители подключают их к своему счетчику и оплачивают сами.





Жители: лучше всего у нас освещается улица Гоголя от Красной до Казачьей. По этой улице объезжают станицу грузовики.