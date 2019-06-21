Теперь родственников обязаны пускать в реанимацию к пациенту

Как сообщил «РВС» помощник прокурора Динского района Андрей Конищев, с 9 июня 2019 года у медицинских организаций появилась обязанность пускать родственников пациента в реанимацию.

Опубликован закон (ФЗ от 29.05.2019 N 119-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") о допуске родственников, иных членов семьи, законных представителей пациента в стационар, в том числе в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Стационары должны организовать посещения больных в соответствии с общими требованиями Минздрава.

Андрей Конищев отметил, что ранее подобная обязанность медорганизаций на федеральном уровне не предусматривалась.