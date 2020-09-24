Теперь в соцзащиту можно записаться через интернет. Первый опыт

На прием в соцзащиту теперь можно попасть по записи через интернет.

Мы все давно ждали такой возможности. Открыта онлайн-запись на прием в управления соцзащиты Краснодарского края.

Услуга доступна во всех муниципалитетах. Динской район не исключение. Журналист "РВС" уже записалась на прием, чтобы проверить эту услугу на себе.

Подать заявку можно на сайте министерства труда и социального развития sznkuban.ru в разделе «Запись на прием».



Как это сделать?

Зайти на сайт и нажать на "Запись на прием". При составлении заявки внести сведения во все обязательные к заполнению поля. Выбирая меру социальной поддержки (список ограничен), вы получите перечень необходимых для подачи заявления документов, которые необходимо будет принести на прием. Подтверждение о записи на прием поступит на указанный адрес электронной почты.

Не обходится и без сбоев. При регистрации сайт выдает ошибку, сообщая, что якобы ранее уже была произведена запись. И необходимо дождаться ее отмены. Но при этом оповещение о записи с временем приема на почту приходит.

Записаться на прием в УСЗН можно с мобильного устройства, воспользовавшись QR-кодом на фото. Для этого надо с помощью специальной программы сканировать код и вы сразу получите направление на сайт в специальный раздел.

Динчане уже делятся впечатлениями от посещения учреждения после подачи заявки через Интернет. Наша читательница побывала в соцзащите сегодня, 24 сентября.

Через сайт она записалась на прием к 14.00. Когда подошла, увидела привычную уже толпу на порожках. Люди проходили ее по старинке, записываясь на листочек и смиренно ожидая своего времени в течение 1,5-2 часов.

«В соцзащите очередь по старинке, – написала жительница района и прислала фото. – Я пришла по электронной записи. Но все, кто в живой очереди, записаны на листочек и не в курсе онлай возможностей. Но говорят, что вроде как вызывают, называя фамилии».

Скептический настрой динчанки быстро развеялся. Из-за двери выглянул сотрудник, спросил, есть ли кто-то по электронной записи, и (о, чудо!) девушка прошла в заветные двери в назначенное через Интернет время.

«Все хорошо. Приняли меня, – поделилась она потом впечатлениями. – Просто почему-то большинство пока не в курсе, что можно записаться на прием».

Есть и другой отзыв.

«Безумно много людей на улице в живой очереди. Если бы не записалась электронно, то в 9.50 была бы 60-я по очереди.

На тот момент принимали только 7-го человека. Но для тех, кто записан электронно, отдельный кабинет, их вызывают по времени записи. Получается как бы две очереди, но ничем друг другу не мешают. Спасибо вам огромное за информацию. Если бы не записалась, то, наверное, и не попала бы», – написала еще одна динчанка.

⠀