Теперь за «фейковые новости» будет штраф с конфискацией

С 18 марта 2019 года вступили в силу поправки об ответственности за распространение заведомо ложной информации в Интернете, в том числе, в социальных сетях. Это отмечено в Федеральном законе № 27 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Какую ответственность понесут нарушители в данном случае журналисту «РВС» рассказал исполняющий обязанности заместителя прокурора Динского района Ислам Кунов:

«Так, в случае если распространение фейковых новостей создало угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, размер штрафа составит:

для граждан - от 30000 до 100000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой;

для должностных лиц - от 60000 до 200000 рублей;

для юридических лиц - от 200000 до 500000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Если же такая новость создала помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, накажут следующим штрафом:

для граждан - от 100000 до 300000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой;

для должностных лиц - от 300000 до 600000 рублей;

для юридических лиц - от 500000 до 1000000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлечет наложение административного штрафа: