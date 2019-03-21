Теплая зима: что будет с урожаем?

В Динском районе уже активно идет посевная кампания. Так как наш край считается аграрным, мы не могли пройти мимо этой темы.

Журналист «РВС» вместе с руководителем технологического центра, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Государственной премии РФ Павлом Васюковым, заведующим центром искусственного климата, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заслуженным деятелем Кубани Анатолием Салфетниковым и известным в Динском районе фермером Виктором Бабанским посетили поля последнего.

Нам показали всходы зеленого горошка, который посадили еще в феврале. Сейчас растение уже проклюнулось и его стебель находится практически на поверхности земли. Главное, что не гнили, это значит, урожай не пропадет. Как рассказали специалисты, горох – растение живучее, пересеивать его нет смысла, так как урожай может быть только хуже.

Интересным фактом является то, что уже много лет поля Виктора Бабанского не обрабатываются плугом, он использует «тизельный метод». В отличие от первого, второй не переворачивает пласт грунта, а лишь рыхлит почву, что для нее крайне полезно – происходит аэрация, но она не истощается.

20 марта, когда мы выезжали в поля, земля была еще слишком сырой для того, чтобы в нее можно было сеять.

Поэтому принято решение проверить озимую пшеницу, как она вышла из зимовки.

Как рассказал Анатолий Салфетников, в этом году аномально теплая зима. Она создала идеальные условия для озимых, но паразиты и болезни не вымерзли. Поэтому придется дополнительно проводить обработку гербицидами.

А на поле, которое мы посещали, предшественником озимых был подсолнух. Теперь этой земле нужна дополнительная подкормка. Один раз в этом году она уже производилась, но потребуется еще несколько.

Как считают специалисты, при качественных удобрениях урожай будет, как минимум, 7-8 тонн пшеницы с гектара. Это хороший показатель.

В среднем по краю (в зависимости от сорта пшеницы) собирают по 6-6,5 тонны зерна с гектара.

Главное для урожая:

качественный сорт посевного материала;

соответствующие удобрения;

защита от вредителей и болезней во время вегетации.

Больше всего истощают почву кукуруза и подсолнух. А наименее «тяжелые» для земли многолетние травы – люцерна, эспарцет. Рекомендуется чередовать растения на полях.

Например, Краснодарский НИИСХ им. П. П. Лукьяненко с 2006 года изучает систему шестипольного севооборота (кукуруза на зерно – озимая пшеница – подсолнечник – озимая пшеница – соя – озимая пшеница).

С чего начинается посевная?

Еще в октябре начинают засевать озимую пшеницу. Примерно тогда же готовят почву под ранние яровые. После зимы, когда температура поднимается до +5 - +8 по Цельсию, начинают их засев. На Кубани это часто происходит в феврале.

Примерно в это же время приходит очередь гороха. Следующей сеют свеклу (конец марта – начало апреля), с 8 по 10 апреля – подсолнух. Завершают посевные работы посадкой кукурузы, сои (конец апреля). До начала мая агрономы «закрывают сезон».

В этом же году специалисты прогнозируют хороший урожай при должном уходе.