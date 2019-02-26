Теплицы в Пластуновской : многомиллионные суды за газ

Тепличный комплекс «Зеленая линия» в станице Пластуновской стал камнем раздора между ОА «Тандер», являющимся юридическим лицом розничной сети «Магнит» и ООО «»Газпром межрегионгаз Краснодар».

В Арбитражном суде Краснодара находится несколько исков компаний друг к другу. Цена вопроса – 408,2 млн рублей.

Началось все с того, что 16 января этого года «Газпром» уведомило «Тандер», что не будет поставлять газ к теплицам, если те не оплатят задолженность до конца месяца.

«Тандер» оплатил 5 млн, но тут же подал иск с требованиями о недопущении ограничения или прекращения подачи газа тепличному комплексу и заявил, что требования газовиков незаконны и могут повлечь за собой серьезные убытки. По заверениям «Тандера», они оплачивают газ на основании узла учета – поверенного самим поставщиком, а счет им якобы был выставлен на основании расчетного метода по проектной мощности газопотребляющих установок и времени.

Суд согласился с этими доводами и запретил отключать комплекс от газа до 16 февраля.

Газовики на это ответили новым обращением в суд, требуя взыскания основной задолженности в размере 400,3 млн рублей и пени – 7,9 млн. Дело будет рассмотрено 4 апреля.

«Тандер» на этом не успокоился и подал иск о взыскании ранее уплаченных 5 млн.

Пока что ограничения газоснабжения тепличного комплекса «Зеленая линия» не производилось

Сообщается, что поставщик газа обратился в суд с исками к 44 предприятиям и компаниям Краснодарского края.-