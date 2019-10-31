Тепло в дома только пришло, а кому-то за него уже придется заплатить

Вчера, 30 октября, в Динском районе включили отопление. Его официально запустили во всех образовательных, медицинских учреждениях, жилых домах, административных, промышленных зданиях и спортивных объектах.

Администрация муниципалитета напоминает жителям многоквартирных домов, что ответственность за приход тепла в помещения несут управляющие компании и товарищество собственников жилья. Если комфортная температура не достигнута, УК или ТСЖ должны решить эту проблему и наладить систему отопления. Сейчас вовсю обеспечивается качественная работа внутридомовых коммуникаций.

Для контроля своевременного пуска теплоснабжения, в Динском районе действуют горячие линии. Если в УК вопросы не решаются, в случае возникших неполадок необходимо сообщать по телефонам: 8(86162)6-12-01 или 112.

Это нужно для того, чтобы специалистам вовремя устранять нештатные ситуации и создавать надежность систем отопления в осенне-зимний период.

Журналист «РВС» обзвонила все сельские поселения района. Везде сообщили, что отопление действительно уже дали. В некоторых местах досрочно по заявкам.

Среди жителей Динского района эта тема актуальна. С середины октября на официальной станице газеты «РВС» в инстраграме идут активные споры: стоит ли включать отопление или еще рано? Люди разделились на несколько лагерей. Первые говорили, что рано.

«Какое отопление, если на улице +20?» – интересовались они.

Вторые утверждали, что днем необходимо протапливать, чтобы ночью было комфортно спать.

«На улице-то жарко, а в помещении холодно», – оставила свой комментарий одна из подписчиц.

Третьи за то, чтобы включать отопление только ночью.

«Ночные температуры гораздо меньше 8 градусов и уже не 5 дней, а гораздо больше...» – прокомментировала другая читательница.

С 30 октября синоптики спрогнозировали резкое похолодание, в Динском районе ожидается понижение температуры до +4 градусов ночью. Дневная понизится до +6-7 градусов. Как долго это продлится, неизвестно. Но официальный старт отоплению уже дан.

Не совсем понятная для жителей ситуация, связанная с этой темой, произошла в Старомышастовской. В редакцию «РВС» позвонила женщина и рассказала, что жильцам некоторых домов на ул. Красной пришли квитанции по оплате за теплоснабжение. На их улице – центральное отопление, но за весь октябрь трубы ни разу теплыми не были, газ не включали. В одном из этих домов живут дети, в другом – бабушка-пенсионерка 78 лет. Им всем пришли платежки, там указана сумма – 4500 рублей. Все жильцы не понимают, за что они обязаны платить.

Журналист «РВС» связалась с МУП «Родное подворье» Старомышастовского сельского поселения.

Там рассказали, что ежегодно этим вопросом люди задаются каждый октябрь и апрель с 2012 года. Оплата теплоснабжения зависит от того, имеется у человека прибор учета (счетчик) или нет. Если он есть, то в квитанции прописывается сумма за фактически потребленное тепло. А если счетчика нет, оплата производится по нормативу. Он рассчитывается исходя из полных семи месяцев. Даже если по факту и будет топиться 4-6 месяцев, в зависимости от температуры наружного воздуха, платить люди будут все 7. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку оплаты за 6 месяцев. Поэтому есть два варианта: либо ставить прибор учета, либо оплачивать норматив.

«Нагрузку по нормативу при отсутствии прибора учета снижают зимой за счет осенних и весенних месяцев. Только в Сочи у нас в Краснодарском крае оплачивают исходя из 6 месяцев по нормативу, все остальные районы Краснодарского края – города, села, поселки, районы – исходя из 7 месяцев. Им снижают нагрузку платежей, у них постоянно одна и та же сумма. Неважно, будет теплее или холоднее, будут больше тепла получать в феврале или марте, но так как счетчик у них не считает, они выплачивают норматив. Это не является проблемой. И происходит такое не только в Старомышастовской, а по всему Краснодарскому краю. Еще есть вариант, когда эту оплату раскидывают нормативщикам на 12 месяцев. Но это в других регионах России. У нас в Краснодарском крае – за 7 месяцев. Чтобы населению было не так тяжело оплачивать отопление, им ежемесячный платеж уменьшили, он одинаковый, но по продолжительности увеличили на 1 месяц», – прокомментировали в МУП «Родное подворье».

Более подробную информацию о нормативах можно прочитать в приказе «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае» краевого департамента цен и тарифов от 31 августа 2012 года.