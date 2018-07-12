Тернистый путь к собственной квартире семьи Ильенко

Еще в 2014 году «РВС» писала о том, что семья с ребенком-инвалидом не имеет жилья. Через прокуратуру им удалось добиться постановления, что они нуждаются в получении недвижимости. Мытарства людей продолжались вплоть до этого года. Как рассказывал глава семейства Петр, был период, когда ему пришлось поселиться в гараже, который арендовал для работы, перевезти туда все вещи, в то время как жену с детьми приютили знакомые.

В 2016 году наша редакция снова возвращалась к жилищной проблеме этих людей.

«В администрации поселения нам обещали оплачивать съемное жилье, – рассказывал тогда отец ребенка-инвалида Петр Ильенко. – Но оплатили только за два месяца. Я подал в суд, по решению которого глава Мичуринского поселения обязан выдать нам квартиру. Но он по-прежнему кормит нас обещаниями. Еще одному инвалиду тоже уже должны были выдать квартиру, но и он пока не у дел».

Суды длились несколько лет. Итогом стало решение о выделении квартиры для семьи.

В декабре 2017 года недвижимость была предоставлена Ильенко, но пока без ремонта. Деньги на него уже были заложены в районный бюджет.

В итоге готовую квартиру с ремонтом под ключ семья получила 5 июля 2018 года.

«Мы уже и не надеялись на эту квартиру. Надежды на то, что хоть что-то получится, практически не оставалось», – рассказывает Петр.

Семья Ильенко выражает благодарность главе Динского района Сергею Пономареву, и. о. заместителя главы Динского района Роману Саеву (который контролировал выполнение ремонтных работ) и ведущему специалисту управления ТЭК Елене Каровой за то, что они помогли обрести такое желанное и необходимое собственное жилье.