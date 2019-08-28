«Точки роста» появятся в пяти школах района. Что это? Для чего? И когда?
Шахматы, фотоаппараты, видеокамеры, квадракоптеры и шлемы виртуальной реальности - все это неотъемлемые вещи школ будущего. Такими станут пять образовательных учреждений Динского района. Обо всем по порядку в этом материале.
7 мая в 2018 году вышел Указ №204 Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одна из целей, которая в нем поставлена — обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и сделать так, чтобы Россия вошла в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Чтобы достичь этой цели, согласно Указу, необходимо повысить мотивацию у детей к учебе и внедрить новые методы обучения, образовательные технологии, создать современную цифровую образовательную среду.
В начале 2019 года для этого был разработан национальный проект «Образование». В его структуру вошли еще несколько проектов, один из которых получил название «Современная школа». Он и подразумевает в себе вышеназванную цель Указа от 7 мая 2018 года.
В сентября этого года Динской район присоединится к нему. Сейчас его реализация идет полным ходом. В 5 школах - БОУСОШ №1 и №2 Динской, №29 и №35 Новотитаровской и №10 Васюринской, начнут свою работу Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Возможность посетить их появится уже 20 сентября — в единый день открытия.
Для того, чтобы подробнее узнать об этих центрах, журналист «РВС» пообщалась с директорами школ-участников. Кроме этого, директор БОУСОШ №1 Лилия Булатова провела экскурсию и дала видеоинтервью.
Какая задача у этого проекта?
Глава Динского района Евгений Пергун на своей странице в Инстаграм рассказал, что центры нацелены на то, чтобы повысить качество подготовки школьников и развить у них современные технологические и гуманитарные навыки. Также они созданы, чтобы уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. Для всего этого выделено 8 млн. рублей из бюджетов разных уровней.
Что же такое «Точка роста»?
Как объяснила директор школы №1, это проект, который направлен на то, чтобы развивать у детей определенные навыки и компетенции: цифровые, технологические и гуманитарные. Чтобы это достичь, для школьных предметов «Технология», «Информатика» и «Основы безопасной жизнедеятельности» были разработаны новые, более современные образовательные программы. Также введено дополнительное (внеурочное) образование, где дети могут заниматься медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами. При всем этом от традиционного преподавания никто не отказывается. Центры станут не основными в обучении. Это будут структурные подразделения школ. В учебном плане останутся те же темы. Например, во время «Технологии» девочки теперь будут учиться не только шить или готовить, а мальчики обрабатывать дерево, но и работать с новыми технологиями: заниматься прототипированием, 3D-моделированием, осваивать работу с квадракоптерами, шлемами виртуальной реальности.
Темы не будут усечены, просто уплотнены, а дополнительные - введены.
Какое оборудование будет завезено?
В центр «Точка роста» входят 4 пункта: кабинеты «Технологии», «Информатики», «ОБЖ» и проектная площадка для трех зон – шахматной, медиа и коворкинга (совместной деятельности).
Во всех пяти школах частично уже завезено оборудование. Например, для предмета «ОБЖ» привезли тренажеры-манекены и коврики для проведение сердечно-легочной реанимации, наборы-имитаторы ранений и поражений, проволочные шины для рук и ног, аптечки. Благодаря этому дети научатся оказывать медицинскую помощь.
В кабинете «Технологии» у мальчиков уже размещены различные аппараты и инструменты: дрель-шуруповерт, наборы сверл по металлу, кирпичу и дереву, граверы, цифровые циркули, лобзики, канцелярские ножи, наборы пил. Это для развития технологических навыков.
Уже скоро завезут квадракоптеры, шлемы виртуальной реальности и 3D-принтеры. Чтобы детям заниматься робототехникой, в школы доставили конструкторы Lego. Для «Информатики» ожидается поступление нового компьютерного оборудования. Это для приобретения цифровых компетенций.
Что касается гуманитарных, то их развитие будет происходить как раз на трех дополнительных площадках.
Для шахматной уже все готово, стоят столы, имеются наборы шахмат, часы. Для медиазоны в ближайшее время привезут фотоаппарат и видеокамеру. Чтобы обеспечить совместную работу (коворкинг), в центрах уже стоят столы, стулья и пуфы.
Что ещё особенного в этих центрах?
Директор 1 школы Динской Лилия Булатова во время встречи с журналистом также рассказала, что к деятельности центра планируется привлечь детей, обучающихся на дому.
«У нас в школе 83 ребенка с проблемами здоровья, 19 из них на сегодняшний момент обучаются на дому. Это дети, которые не могут учиться в классном коллективе, но тоже должны быть социализированы. Мы планируем открыть для них в зоне коворкинга такое дополнительное образование, которое позволит каждому ребенку прийти с родителем и заниматься той проектной деятельностью, которой они могут в силу их возможностей здоровья», - поделилась директор БОУСОШ №1.
Она же объяснила, что во время дополнительного образования для старших классов будет работать театр самоопределения. Он направлен на профессиональную ориентацию детей в будущем.
Чтобы каждый ребенок в этом театре мог понять, кто я такой. Это некая область самопознания.
Все уроки и дополнительные занятия будут проходить на бесплатной основе.
Планируется, что в результате работе центра каждый год программой основного образования должно быть охвачено 100% детей. То есть все ученики, с 1 по 11 класс, будут посещать этот центр в соответствии с учебным планом. У начальной школы нет «Технологии» и «Информатики», но есть «ОБЖ». Соответственно, первые два предмета пока им будут недоступны, в этом центре они смогут обучаться только основам безопасной жизнедеятельности. Также будут проходить дополнительные занятия, которые должны посещать не менее 70% от общего числа обучающихся, в том числе с использованием удаленной формы. Образовательные программы будут одинаковы для всех школ.
Кто будет преподавать?
Педагоги «Технологии», «Информатики» и «ОБЖ» во всех пяти школах остались те же. Именно они будут преподавать в центрах как в урочное, так и внеурочное время.
Все учителя, которые будут задействованы в «Точках роста», прошли дистанционное обучение в Институте развития образования, повысили квалификацию, получили соответствующие сертификаты.
Те, кто преподает «Технологию», в августе ездили в Севастополь на образовательную сессию на базе технопарка «Кванториум». Там им рассказывали об особенностях работы нового технологического оборудования (шлемы виртуальной реальности и квадракоптеры).
Дополнительно будут привлекаться педагоги только для внеурочной деятельности. Например, в 1 школе 3D-моделирвание, прототипирование, начертательную геометрию в рамках доп. занятий будет преподавать человек, имеющий инженерное образование. В 35 школе Новотитаровской и 10 школе нашли новых квалифицированных педагогов по шахматам.
Как будут выглядеть «Точки роста»?
У всех центров будет одинаковое оформление. Это утверждено на федеральном уровне. Единый брейдинг, логотипы, сочетание серого, белого, черного и красного цветов - вот главные требования при оформлении кабинетов и проектных зон. Брендирование центров в Динском районе окончательно завершится уже на днях.
Кто ещё сможет посещать «Точки роста»?
Дети и их родители из других школ тоже смогут посещать центры.
«Я думаю, этот механизм выработают на уровне района. Мы будем приглашать на свои мероприятия учеников из других школ. Предположим, в рамках работы центра, помимо работы кружков, дополнительного образования и учебной деятельности, будут проводиться еще множество мероприятий, ориентированных на совместную деятельность. Соответственно, мы будем приглашать на шахматные турниры, на какие-то акции, на какие-нибудь мероприятия представителей других школ.
Конечно, с согласования администрации этих школ, детям мы готовы, если что-то интересно, это всегда показать, готовы предоставить как помещение центра, так и наших педагогов для того, чтобы другие могли тоже быть сопричастными ко всему этому», - пояснила директор 1 школы.
«Точка роста» и предназначена для того, чтобы не только учащиеся школы, но и, например, взрослые люди могли участвовать в этом проекте. То есть они могут записываться, приходить по графику, все это будет внесено в расписание, и внеурочно участвовать в этом проекте», - рассказала директор 35 школы Новотитаровской Светлана Ващенко.
Почему именно эти школы?
Это только начало, первый год реализации проекта, в следующим году другие школы будут к этому привлечены. Поскольку это пока пробный год, выбирались те учреждения, которые имеют возможность эти центры организовать, для того, чтобы потом опыт свой транслировать.
В проекте «Точки роста» участвуют все районы края, он реализуется в каждом муниципалитете. Всего в Краснодарском крае в этом году открывается 153 таких центра.
Комментарии