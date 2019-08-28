«Точки роста» появятся в пяти школах района. Что это? Для чего? И когда?

Шахматы, фотоаппараты, видеокамеры, квадракоптеры и шлемы виртуальной реальности - все это неотъемлемые вещи школ будущего. Такими станут пять образовательных учреждений Динского района. Обо всем по порядку в этом материале.

7 мая в 2018 году вышел Указ №204 Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одна из целей, которая в нем поставлена — обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и сделать так, чтобы Россия вошла в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Чтобы достичь этой цели, согласно Указу, необходимо повысить мотивацию у детей к учебе и внедрить новые методы обучения, образовательные технологии, создать современную цифровую образовательную среду.

В начале 2019 года для этого был разработан национальный проект «Образование». В его структуру вошли еще несколько проектов, один из которых получил название «Современная школа». Он и подразумевает в себе вышеназванную цель Указа от 7 мая 2018 года.

В сентября этого года Динской район присоединится к нему. Сейчас его реализация идет полным ходом. В 5 школах - БОУСОШ №1 и №2 Динской, №29 и №35 Новотитаровской и №10 Васюринской, начнут свою работу Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Возможность посетить их появится уже 20 сентября — в единый день открытия.

Для того, чтобы подробнее узнать об этих центрах, журналист «РВС» пообщалась с директорами школ-участников. Кроме этого, директор БОУСОШ №1 Лилия Булатова провела экскурсию и дала видеоинтервью.

Какая задача у этого проекта?

Глава Динского района Евгений Пергун на своей странице в Инстаграм рассказал, что центры нацелены на то, чтобы повысить качество подготовки школьников и развить у них современные технологические и гуманитарные навыки. Также они созданы, чтобы уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. Для всего этого выделено 8 млн. рублей из бюджетов разных уровней.

Что же такое «Точка роста»?



Как объяснила директор школы №1, это проект, который направлен на то, чтобы развивать у детей определенные навыки и компетенции: цифровые, технологические и гуманитарные. Чтобы это достичь, для школьных предметов «Технология», «Информатика» и «Основы безопасной жизнедеятельности» были разработаны новые, более современные образовательные программы. Также введено дополнительное (внеурочное) образование, где дети могут заниматься медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами. При всем этом от традиционного преподавания никто не отказывается. Центры станут не основными в обучении. Это будут структурные подразделения школ. В учебном плане останутся те же темы. Например, во время «Технологии» девочки теперь будут учиться не только шить или готовить, а мальчики обрабатывать дерево, но и работать с новыми технологиями: заниматься прототипированием, 3D-моделированием, осваивать работу с квадракоптерами, шлемами виртуальной реальности.