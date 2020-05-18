Тонкости в получении субсидии для ИП. Перечень пострадавших сфер

Ранее «РВС» уже писала о безвозмездной субсидии на частичную компенсацию затрат для малого и среднего бизнеса.

После этого в редакцию обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина 7 лет занимается продажей женской одежды на вещевом рынке. По ее словам, знакомая, которая тоже является предпринимателем и продает такой же, только мужской товар, субсидию получила. Но ей в данной поддержке было отказано. Не понимает, почему, ведь вид деятельности сильно не отличается.

Кроме этого, она впервые узнала, что номера ОКВЭД изменены по «новой программе», но ее об этом не предупредили.

В налоговой инспекции журналисту рассказали, что коды экономической деятельности налогоплательщик вносит самостоятельно в заявлении. Изменения произошли в 2016 году, когда старый классификатор ОКВЭД сменился на новую редакцию классификатора ОКВЭД-2.

Замена коснулась тех, кто зарегистрировался как юридическое или физическое лицо до 11 июля 2016 года. Произошла она автоматически. Старые коды использовать уже запрещено. Посмотреть таблицу всех прошлых и настоящих номеров ОКВЭД можно здесь.

У обратившегося предпринимателя прошлый ОКВЭД – 52.6, сейчас, после автоматического обновления – 47.9.

На официальном сайте налоговой есть возможность проверить право на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Для этого необходимо ввести ИНН. По результатам проверки можно узнать, положена субсидия или нет.

По идентификационному номеру обратившегося предпринимателя выяснилось, что ее деятельность не относится к числу пострадавших сфер.

Возникает вопрос: почему тогда второй предприниматель, который занимается продажей мужской одеждой, получил субсидию?

Все дело оказалось в коде ОКВЭД. У другого ИП он – 47.71. Если у первой женщины, согласно классификатору, розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков, то у второй – розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

В перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях коронавируса, есть ОКВЭД 47.7 (торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах).

Появляется еще один вопрос: а при чем тут тогда 47.71?

По этому поводу разъяснения дала руководитель бухгалтерской фирмы ООО "РУНА" Анастасия Аксенова.

Выяснилось, что код ОКВЭД 47.7 является обобщающим кодом по группе, в которую входит в том числе и 47.71.

ОКВЭД – это справочник (классификатор), предназначенный для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В ОКВЭД используется иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из 2-6 цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде:

ХХ – класс;

ХХ.Х – подкласс;

ХХ.ХХ – группа;

ХХ.ХХ.Х – подгруппа;

ХХ.ХХ.ХХ – вид.

В целях государственной регистрации код вида экономической деятельности должен содержать не менее 4 цифр (для заполнения регистрационных форм №№ Р11001, Р21001 и т. д.).

Когда начал действовать новый классификатор, не все юридические лица и ИП внесли в ЕГРЮЛ изменения с указанием кода не менее четырех знаков. У многих до сих пор основным видом деятельности может быть двух- или трехзначный ОКВЭД.

Если в перечне пострадавших областей указан класс (две цифры), все нижестоящие ветви являются пострадавшей областью. Если подкласс (три знака), деятельность тоже будет считаться пострадавшей.

«Например, подкласс 47.7 – торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, внесенный в перечень пострадавших областей, включает в себя следующие группы, подгруппы и виды ОКВЭД:

47.71, 47.71.1, 47.71.2, 47.71.3, 47.71.4, 47.71.5, 47.71.6, 47.71.7, 47.71.8, 47.72, 47.72.1, 47.72.2, 47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.76.1, 47.76.2, 47.77,47.77.1, 47.77.2, 47.78, 47.78.1, 47.78.2, 47.78.21, 47.78.22, 47.78.3, 47.78.4, 47.78.5, 47.78.6, 47.78.61, 47.78.62, 47.78.63, 47.78.7, 47.78.8, 47.78.9, 47.79, 47.79.1, 47.79.2, 47.79.3, 47.79.4

Не исключено, что такой же порядок применят и для выдачи субсидий предпринимателям без работников», - рассказала специалист.

Список пострадавших сфер можно посмотреть в следующих документах, нажав на них:

Постановление от 3 апреля 2020 года № 434

Постановление от 18 апреля 2020 года № 540

Постановление от 12 мая 2020 года № 657

Критерии на получение выплат предпринимателям читайте в прошлом материале «Безвозмездные субсидии малому и среднему бизнесу. Критерии и как получить».