Топ-5 лайфхаков на все случаи жизни

«Фото продуктов на память»

Если вы постоянно «теряетесь» при походе в магазин, не зная, что купить — сфотографируйте заранее дома содержимое холодильника, когда он будет полон — у вас будет наглядный пример, какими продуктами нужно запастись.





«Грязный лед»?

Если лед для напитков при замораживании становится «грязным», то просто вскипятите воду перед помещением ее в морозильник.

Как избавиться от муравьев?

Если к вам повадились незванные гости — просто положите перед входом в дом (или возле входа в муравейник) кожуру от огурца. Муравьи его очень не любят.





Как вывести пятно от чернил?

Если одежда испачкана чернилами — намажьте пятно обычной зубной пастой. Когда она полностью высохнет — постирайте вещь как обычно.

Плохо чистится «картофель в мундире»?

После того, как картофель полностью сварился — просто положите его в ходолную воду на несколько минут. Кожура очистится без проблем.