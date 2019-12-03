Торговля по-старомышастовски. Где бабушкам продать овощи?
В Старомышастовском сельском поселении, по словам местной жительницы, которая обратилась в редакцию, есть проблема с торговыми местами для населения. «У нас нет ни одного участка с торговыми точками, тех же сельскохозяйственных ярмарок, где я и другие люди могли бы продать свой товар из подсобного хозяйства.
Есть определенная территория, рынок, но... Он работает только до обеда, туда никто не ходит, там и рынка особого нет... Стоят пару человек и все, парковки нет, заезд неудобный, при этом нужно еще и за рынок заплатить, чтобы туда попасть. А если бабушка принесет десяток яиц, ну какой смысл ей платить за место 100 руб., если ее яйца стоят 80-90 руб.
Рынок в станице Старомышастовской.
В других поселениях имеются выделенные территории, палатки, прилавки возле дороги, магазинов, где каждый человек может продать свой товар, да это и удобно покупателю — возвращаясь домой вечером, забежать и купить фруктов, овощей. А у нас что? Нет таких мест», — рассказывает женщина.
Чтобы прояснить ситуацию, журналист «РВС» встретилась с главой Старомышастовского сельского поселения и узнала его мнение по поводу данной ситуации.
Вопрос торговли в станице постоянно контролируется. На территории населенного пункта она разрешена в тех местах, которые определены законом. У нас это рынок на улице Советской, 65. Там оборудованы места для реализации товара, созданы для этого все условия.
Кроме того, в Старомышастовской есть «фермерский дворик». Он расположен на улице Советской, 18в. Жители станицы могут без какой-либо арендной платы продавать там товар (не животного происхождения) из своего подсобного хозяйства.
«Для удобства жителей планируем расширить «фермерский дворик», чтобы больше людей могли реализовывать свою продукцию. Добавятся торговые места в начале 2020 года.
В этом месте будет шатер для торговли.
Кроме того, на конкурсной основе организовывается нестационарный торговый объект. Проще говоря, шатер для реализации овощей и фруктов. Находиться он будет на улице Советской, 17», — говорит о планах глава Старомышастовского сельского поселения.
Журналист «РВС» также пообщалась и с местными индивидуальными предпринимателями, которые рассказали о своем видении проблемы: «Мы оформили официально свой род занятий, платим налоги. А некоторые попросту хотят перепродавать товары, зарабатывая на этом, ничего не платя в казну. К бабулькам, которые продают продукты со своего огорода, конечно же, никаких претензий, а вот к спекулянтам... Потом сами еще и жалуются, что торговать им не дают. Оформляйте ИП и торгуйте в свое удовольствие».
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