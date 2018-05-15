Торжественное открытие Крымского моста (видео)

Мероприятие состоится сегодня, 15 мая 2018 года. На торжественной церемонии будет присутствовать Президент РФ Владимир Путин.

Как стало известно «РВС» из собственных источников, чтобы побывать на открытии моста, люди занимали очередь еще с вечера понедельника. С обеих сторон сооружения она исчислялась километрами.

Первым готовность моста проверил знаменитый кот Мостик еще вчера, о чем и сообщил в своем Instagram: “Первым пробежал 19 км. Все готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?”

Сегодня празднования в честь столь знаменательного события проходят в Керчи.

Как сообщает rg.ru, концертная программа начнется в 13.00. Здесь все присутствующие смогут увидеть прямое включение с места открытия.

В 15.30 свое выступление начнут участники телешоу «Голос». В финале концерта выступят Олег Шаумаров и Денис Майданов.

Движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей и автобусов откроется завтра, 16 мая 2018 года, в 5.30 утра.

В 5.20 состоятся одновременные мотопробеги колонн байкеров клуба "Ночные волки" со стороны Тамани и Керчи. После проезда по мосту мотоциклисты соберутся в крепости "Керчь". Затем вместе со всеми желающими они посетят народные гулянья в городе Керчи.

Проезд по мосту будет доступен одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная скорость движения – 90 километров в час. Останавливаться на мосту будет запрещено.