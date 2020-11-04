Товары семи предприятий района заслужили высокую оценку качества

Семь предприятий Динского района стали победителями краевого конкурса, им присвоен знак качества "Сделано на Кубани".

Об этом в своём официальном аккаунте в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун.

Вот их перечень:

ООО "Полидин";

АО "Российская стекольная компания";

ООО "Метал Профиль";

ООО "Динской комбинат бетонных изделий";

ООО "Сервис Юг-ККМ";

ООО "Кубаньмельпродукт";

ООО "ТД-холдинг".

Как отмечает районная администрация, товарный знак «Сделано на Кубани» разработан по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.

Присвоение бренда товару является гарантом высокого качества и безопасности продукции.