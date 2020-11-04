Товары семи предприятий района заслужили высокую оценку качества
Семь предприятий Динского района стали победителями краевого конкурса, им присвоен знак качества "Сделано на Кубани".
Об этом в своём официальном аккаунте в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун.
Вот их перечень:
- ООО "Полидин";
- АО "Российская стекольная компания";
- ООО "Метал Профиль";
- ООО "Динской комбинат бетонных изделий";
- ООО "Сервис Юг-ККМ";
- ООО "Кубаньмельпродукт";
- ООО "ТД-холдинг".
Как отмечает районная администрация, товарный знак «Сделано на Кубани» разработан по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.
Присвоение бренда товару является гарантом высокого качества и безопасности продукции.
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