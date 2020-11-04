Товары семи предприятий района заслужили высокую оценку качества

Товары семи предприятий района заслужили высокую оценку качества

Товары семи предприятий района заслужили высокую оценку качества

  124
9 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаСделано на Кубани

Семь предприятий Динского района стали победителями краевого конкурса, им присвоен знак качества "Сделано на Кубани". 

Об этом в своём официальном аккаунте в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун. 

Вот их перечень: 

  • ООО "Полидин";
  • АО "Российская стекольная компания";
  • ООО "Метал Профиль";
  • ООО "Динской комбинат бетонных изделий";
  • ООО "Сервис Юг-ККМ";
  • ООО "Кубаньмельпродукт";
  • ООО "ТД-холдинг".

Как отмечает районная администрация, товарный знак «Сделано на Кубани» разработан по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. 

Присвоение бренда товару является гарантом высокого качества и безопасности продукции.

Комментарии