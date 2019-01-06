Традиции Сочельника, рецепты кутьи и расписание богослужений
Сегодня Сочельник, канун Рождества. Приближается волшебная и сказочная ночь. Считалось, что в этот день все желания и мечты человека сбывались. В ночь, предшествующую Рождеству, необходимо загадать самое свое заветное желание, а затем с верой и надеждой ждать скорого его исполнения.
На столе в этот день должна быть самая простая пища или вообще ничего не нужно есть. Ведь пост продолжается. Традиционным блюдом считается сочиво (или кутья) – именно от него и пошло название Сочельника.
3 РЕЦЕПТА СОЧИВА (КУТЬИ)
Кутья традиционная с маком
- 2 ст. пшеницы
- 2 ст. л. мака
- 80-100 г изюма
- 2-3 ст. л. меда
- 50 г грецких орехов
- узвар (или любой сироп)
1. Пшеничную крупу хорошенько промыть, чтобы вода стала прозрачной. Переложить в кастрюльку и залить водой на 3 см выше уровня пшеницы. Варить до готовности. Появившуюся пену аккуратно снимать ложкой.
2. Еще горячую крупу пересыпать в емкость большего размера и залить узваром. Его необходимо брать немного, чтобы он доходил до поверхности пшеницы. Сюда же добавить мед, промытый и вымоченный изюм и в самом конце – мак. Его тоже необходимо немного промыть. Для этого в тарелку с маком добавить воду комнатной температуры, перемешать и слить жидкость.
3. Грецкие орехи измельчить, добавить в кутью, дать ей настояться и остыть.
Кутья мандариновая
- 1 ст. риса, пшеницы или булгура
- 2 ст. воды
- 1 ст. смеси сухофруктов и орехов
- 1 ст. л. меда
- сок 1 мандарина
1. Промыть крупу. Отварить до готовности примерно 20 минут.
2. Курагу и чернослив залить кипятком и настаивать 15-20 минут, высушить на бумажном полотенце. Финики промыть, нарезать соломкой.
3. Миндаль замочить – его легко будет очистить от шелухи. Грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде и освободить от шелухи. Измельчить оба ингредиента.
4. Перемешать кашу с сухофруктами и орехами.
5. Мандарин разрезать на две части и сбрызнуть его соком крупу.
6. Добавить мед, хорошо все перемешать.
Кутья простая
- 1 ст. риса
- 1,5 ст. кипятка
- 80-100 г желтого изюма
- по 100 г кураги и грецких орехов
- 50 г чернослива
- 2 ст. л. меда
- 50 г клубничного сиропа
1. Рис промыть водой комнатной температуры. Залить горячей водой. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить на сильный огонь. Варить таким образом 3 минуты. После чего уменьшить мощность нагрева до средней и продолжать варить еще 6 минут. Затем убавить до минимума и готовить еще около 3 минут. Рис готов, но ему нужно постоять еще четверть часа под закрытой крышкой. Тогда он как следует распарится.
2. Сухофрукты промыть и залить кипятком на 20 минут, чтобы они размягчились. Затем слить воду.
3. Орехи слегка измельчить ножом.
4. Курагу и чернослив нарезать на кусочки. Оставить несколько, чтобы красиво украсить блюдо.
5. Готовый рис выложить на большое блюдо. Добавить изюм, грецкие орехи, нарезанные курагу и чернослив. Аккуратно перемешать и полить сиропом.
6. Сдобрить медом, орехами и изюмом. Украсить половинками кураги и чернослива.
Когда начинать Рождественскую трапезу?
Как говорят священнослужители, Рождественскую трапезу надо начинать после литургии – то есть либо ночью, когда литургия заканчивается, либо утром на следующий день. Мифы про первую звезду не имеют никакого отношения к православной традиции. Кончается литургия – кончается и пост. Тогда люди садятся за столы.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ДИНСКОМ РАЙОНЕ
В ночь на 7 января в храмах пяти станиц Динского района пройдут праздничные богослужения.
Станица Пластуновская
22.00 – Свято-Вознесенский храм
Станица Старомышастовская
22.00 – Свято-Вознесенский храм
Станица Динская
23.30 – Свято-Троицкий храм
23.30 – молельная комната в микрорайоне консервного завода
Станица Новотитаровская
23.30 – храм Святого Андрея Первозванного
Станица Васюринская
00.00 – храм Успения Божией Матери
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