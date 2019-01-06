Традиции Сочельника, рецепты кутьи и расписание богослужений

Сегодня Сочельник, канун Рождества. Приближается волшебная и сказочная ночь. Считалось, что в этот день все желания и мечты человека сбывались. В ночь, предшествующую Рождеству, необходимо загадать самое свое заветное желание, а затем с верой и надеждой ждать скорого его исполнения.

На столе в этот день должна быть самая простая пища или вообще ничего не нужно есть. Ведь пост продолжается. Традиционным блюдом считается сочиво (или кутья) – именно от него и пошло название Сочельника.





3 РЕЦЕПТА СОЧИВА (КУТЬИ)





Кутья традиционная с маком

2 ст. пшеницы

2 ст. л. мака

80-100 г изюма

2-3 ст. л. меда

50 г грецких орехов

узвар (или любой сироп)

1. Пшеничную крупу хорошенько промыть, чтобы вода стала прозрачной. Переложить в кастрюльку и залить водой на 3 см выше уровня пшеницы. Варить до готовности. Появившуюся пену аккуратно снимать ложкой.

2. Еще горячую крупу пересыпать в емкость большего размера и залить узваром. Его необходимо брать немного, чтобы он доходил до поверхности пшеницы. Сюда же добавить мед, промытый и вымоченный изюм и в самом конце – мак. Его тоже необходимо немного промыть. Для этого в тарелку с маком добавить воду комнатной температуры, перемешать и слить жидкость.

3. Грецкие орехи измельчить, добавить в кутью, дать ей настояться и остыть.





Кутья мандариновая

1 ст. риса, пшеницы или булгура

2 ст. воды

1 ст. смеси сухофруктов и орехов

1 ст. л. меда

сок 1 мандарина

1. Промыть крупу. Отварить до готовности примерно 20 минут.

2. Курагу и чернослив залить кипятком и настаивать 15-20 минут, высушить на бумажном полотенце. Финики промыть, нарезать соломкой.

3. Миндаль замочить – его легко будет очистить от шелухи. Грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде и освободить от шелухи. Измельчить оба ингредиента.

4. Перемешать кашу с сухофруктами и орехами.

5. Мандарин разрезать на две части и сбрызнуть его соком крупу.

6. Добавить мед, хорошо все перемешать.





Кутья простая

1 ст. риса

1,5 ст. кипятка

80-100 г желтого изюма

по 100 г кураги и грецких орехов

50 г чернослива

2 ст. л. меда

50 г клубничного сиропа

1. Рис промыть водой комнатной температуры. Залить горячей водой. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить на сильный огонь. Варить таким образом 3 минуты. После чего уменьшить мощность нагрева до средней и продолжать варить еще 6 минут. Затем убавить до минимума и готовить еще около 3 минут. Рис готов, но ему нужно постоять еще четверть часа под закрытой крышкой. Тогда он как следует распарится.

2. Сухофрукты промыть и залить кипятком на 20 минут, чтобы они размягчились. Затем слить воду.

3. Орехи слегка измельчить ножом.

4. Курагу и чернослив нарезать на кусочки. Оставить несколько, чтобы красиво украсить блюдо.

5. Готовый рис выложить на большое блюдо. Добавить изюм, грецкие орехи, нарезанные курагу и чернослив. Аккуратно перемешать и полить сиропом.

6. Сдобрить медом, орехами и изюмом. Украсить половинками кураги и чернослива.





Когда начинать Рождественскую трапезу?

Как говорят священнослужители, Рождественскую трапезу надо начинать после литургии – то есть либо ночью, когда литургия заканчивается, либо утром на следующий день. Мифы про первую звезду не имеют никакого отношения к православной традиции. Кончается литургия – кончается и пост. Тогда люди садятся за столы.