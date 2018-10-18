Трагедия в Керчи: не теракт, а массовое убийство

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со ст. 205 УК РФ "Террористический акт" на ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц общеопасным способом.

17 октября в здании Керченского политехнического колледжа произошел взрыв и прогремели выстрелы. Подозреваемый - студент четвертого курса образовательного учреждения Владислав Росляков. На сегодняшний день, по информации Минздрава, 20 человек погибли, в том числе сам нападавший, который покончил с собой. 11 погибших — несовершеннолетние. Ещё около 50 человек пострадали. 12 человек находятся в тяжёлом состоянии. СК расследует уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Сообщается, что все тела опознаны.

В Крыму объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.

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По предварительной версии следствия, 17 октября около 12.20, с началом большой перемены, 18-летний Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку с самодельным взрывным устройством, а затем вышел. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

После этого он поднялся на второй этаж, прицельно застрелил завуча и одного из педагогов, разыскав их в рабочих кабинетах.

По показаниям очевидцев, во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал петарды или самодельные пиротехнические устройства.

После этого он покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

"Большинство однокурсников ничего подобного от него не ожидали", - приводятся комментарии очевидцев.

В квартире, где проживал подозреваемый, идет обыск, следователи изымают компьютеры и инструменты.

"В настоящее время данных о том, что произошедшее – заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет", - приводится комментарий источника из следственных органов.