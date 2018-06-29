Трансформер, фиксик и инспекторы пообщались с водителями и пешеходами

Сегодня, 29 июня, в Динском районе прошло сразу несколько профилактических акций. В рамках Всероссийской акции «Научи ребенка ПДД». Сотрудники Госавтоинспекции Динского района совместно с представителями студии детских праздников «Анимашки» - Трансформером и Фиксиком рассказали маленьким жителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а их родителям напомнили о том, что они являются примером для своих детей.

Малышам очень понравились сказочные герои, которые рассказали им о правилах. Ребята фотографировались с Трансформером и Фиксиком, некоторые даже приглашали их к себе в гости, но главное, каждый ребенок пообещал быть внимательным на дороге.

Кроме того, в этот день прошло еще две акции - «Автокресло детям» и «Трасса без ДТП». В рамках социальной кампании «Автокресло детям» сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили водителям о правилах перевозки детей.

Также на трассе «М4-Дон — Новотитаровская», которая в последнее время является очагом аварийности, провели мероприятие «Трасса без ДТП», напомнив водителям о необходимости соблюдения правил ПДД.



