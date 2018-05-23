Трасса М4 «Дон» частично перекрыта для движения

Если вы в ближайшее время планируете поездку, маршрут которой будет проходить по трассе М4 «Дон», то нужно знать, что в связи с ремонтными работами она перекрыта на пересечении улиц Ростовское шоссе и Восточный обход. Объезжать придется тем автомобилям, которые следуют из Краснодара. Объезд осуществляется путем съезда на ул. Восточный обход, далее следует развернуться в ближайшем разрешенном месте и снова свернуть направо на трассу.

Работы будут проводиться до 28 мая.