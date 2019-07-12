Трассу Краснодар – Ейск расширят?

Власти Краснодарского края хотят расширить участок трассы Краснодар – Ейск на подъезде к обходу Краснодара. Работы планируют начать уже в сентябре.

Речь идет о дороге протяженностью 22 километра, которая начинается от пересечения выезда из станицы Новотитаровской с будущим Дальним западным обходом Краснодара и заканчивается в станице Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги до Тимашевска.

Также планируется построить пять транспортных развязок, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым.

Как сообщает «Комсомольская правда», реконструкция предусматривает расширение существующей двухполосной дороги. Объем финансирования пока неизвестен.