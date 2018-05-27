Представителей Динского района наградили за вклад в развитие казачества

23 мая в атаманском зале Кубанского казачьего войска вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда за большой вклад в развитие молодежного казачьего движения, подготовку парадных расчётов казачьих классов Динского района наградил заместителя атамана Динского района по военно-патриотическому воспитанию, традиционной культуре и спорту, есаула Владимира Колбасина. Он вручил ему наручные часы, а директорам школ №2 Николаю Дмитриенко и школы № 4 Людмиле Беловол - благодарственные письма и видеопроекторы.



