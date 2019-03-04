Трем школам района присвоили имена героев

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы трем образовательным учреждениям Динского района присвоили имена героев:

средней общеобразовательной школе № 6 (ст. Пластуновская) — Кирилла Васильевича Россинского;

средней общеобразовательной школе № 10 (ст. Васюринская) — братьев Игнатовых;

средней общеобразовательной школе № 13 (ст. Васюринская) — Евдокии Ивановны Панасенковой.

Этому предшествовала большая работа школьных коллективов. Ребята вместе с педагогами-наставниками провели поиск информации, выбрали имена героев, подготовили тематические презентации о них, написали сочинения, оформили стенды, организовали голосование.

Присвоение почетных наименований является одной из форм поощрения образовательных учреждений за заслуги в области патриотического воспитания подрастающего поколения и производится в целях увековечения памяти личности, чье имя присваивается.

Почетные наименования образовательным учреждениям могут быть присвоены из числа имен граждан Российской Федерации или граждан, ранее проживавших на территории Российской Федерации (Советского Союза, Российской Империи). К примеру, средняя школа № 1 станицы Динской носит почетное звание Героя Российской Федерации Андрея Алексеевича Туркина, а школа № 2 – имя великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

В честь присвоения почётных наименований на фасадах зданий школ №№ 6, 10 и 13 разместятся памятные мемориальные доски, а на территории или в здании учреждений могут быть установлены бюсты личностей, чьи имена присвоены.