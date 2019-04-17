Тренер по плаванию из Динской установил рекорд края

Тренер по плаванию из Динской установил рекорд края

Тренер по плаванию из Динской установил рекорд края

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14 часов назад Бассейн НептунГазета РВСДинской районПлавание

Алексей Моторыгин, мастер спорта, тренер по плаванию спортивной школы «Нептун», завоевал два золота и установил рекорд края в своей возрастной категории.

XII открытый чемпионат Юга России по плаванию в категории "Мастерс" проходил в 50-метровом бассейне города Кропоткина 13-14 апреля. В нем участвовали 138 спортсменов из 15 городов России.

Алексей участвовал в соревнованиях в возрастной категории 30-35 лет.

В первый день динчанин был быстрее всех на дистанции 100 метров. Во второй день на дистанции 800 метров вольным стилем тоже опередил всех и установил новый рекорд края в своей возрастной категории. Дистанцию он преодолел за 10 минут 11 секунд. Прошлый рекорд – 10 минут 25 секунд.

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