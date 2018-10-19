Третье загорание стихийных свалок в Динской

Читатели «РВС» вновь сообщили в редакцию о загорании мусора рядом с контейнерами:

«На углу улиц Светлой и Есенина в Динской стоят мусорные баки. Рядом – куча мусора. На днях кто-то поджег этот мусор, дул ветер и горящий пепел летал по улице: на дома и на машины. Я сначала подумала, что горит дом, потому что пламя было очень сильным.

Куча мусора на углу постоянно растет, вот, видимо, люди и решили сами справляться с этой ситуацией».

Это второй случай загорания стихийной свалки, о котором жители сообщают в «РВС». 10 октября загорелся мусор на улице Набережной.

Как сообщил нам исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев, всего в октябре зафиксировано три случая загорания стихийных свалок в Динской. Кроме указанных двух, мусор горел напротив магазина «Фергана» вдоль дороги на Пластуновскую.

Также загорание стихийной свалки произошло 18 октября в хуторе Карла Маркса.

На все эти случаи выезжали пожарные.