Три злоумышленника совершили попытку кражи денег в магазине Динской

Вечером 5-го августа в один из продуктовых магазинов Динской зашел мужчина с перебинтованной рукой. Он разговорился с продавцом, тем самым отвлекая его от кассы. Через пару минут в магазин зашли еще двое мужчин. Встав у кассового стола, они изобразили вид оживленной беседы, пока один из них незаметно попытался открыть ящик с деньгами. Такую махинацию злоумышленник проделал несколько раз, пока его не заметил продавец. На вопрос о том, что они делают, мужчины ответили, что смотрят на кондитерские изделия. После этого они сразу же ушли. За ними поспешно вышел и третий мужчина, отвлекавший продавца. Судя по всему, мужчины были на автомобиле, припарковав его дальше от магазина. Вытащить деньги злоумышленники не успели, так как их спугнул продавец.

Как сообщил информатор, этих мужчин также опознали продавцы другого магазина, в который они заходили некоторое время назад.