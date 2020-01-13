Троим осиротевшим детям из Динской требуется помощь

«РВС» писала о трагедии, которая произошла в ночь с 6 на 7 января в станице Динской. Тогда от угарного газа в гараже собственного дома угорела молодая семейная пара.

Трое маленьких деток остались сиротами — 5, 3 года, а также 11 месяцев.

Сейчас родная сестра погибшей хочет их усыновить. В ее семье уже есть двое детей. Родственники собирают необходимые документы. Они планируют обратиться в органы опеки.

Как рассказали родственники погибших, это дело находится на личном контроле губернатора, за что они выражают ему большую благодарность.

Тем не менее после такой трагедии без родителей остались дети.

После гибели молодой пары их счета заморожены. Только через полгода опекуны смогут их переоформить и лишь тогда смогут получить соцвыплаты от государства.

Сейчас семья с благодарностью примет помощь от всех неравнодушных. Это может быть финансовое содействие, для малыша сейчас также необходимы памперсы, которых, как известно, много не бывает.

Если вы желаете помочь семье, то можете перечислить деньги на карту Василия — родного брата погибшего: 4276 3000 3938 9120, Василий Александрович Цыганок.

Она привязана к номеру телефона 8 (918) 446-87-08.

Журналист «РВС» пообщалась и со знакомыми, друзьями погибшей пары. Они характеризуют умерших только с положительной стороны. Отец семейства трудился на двух работах, был хорошим сварщиком, а также работал в бюро ритуальных услуг.

Жена же была домохозяйкой — занималась воспитанием детей.

«Люди очень хорошие, у них трое деток осталось. Мама в них души не чаяла, а папа старался как можно больше заработать для семьи. Очень доброжелательные были, никогда от них слова грубого не услышишь», — рассказала журналисту «РВС» подруга семьи.

Работодатели погибшего супруга характеризуют его лишь с положительной стороны: «Очень трудолюбивый, исполнительный, брался за любую работу, сообразительный. Никаких претензий с нашей стороны к нему не возникало».