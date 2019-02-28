Трое пострадали в результате аварии в Динской
27 февраля 2019 года в станице Динской около 13.40 произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Тойота» не уступил проезжую часть «Ниссану», который двигался по главной полосе и допустил с ним столкновение.
От удара «Ниссан» наехал на женщину-пешехода.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, его мать и пешеход.
Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте соблюдать ПДД, ведь от этого зависит жизнь и здоровье не только ваше, но и окружающих.
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