Трое пострадали в результате аварии в Динской

27 февраля 2019 года в станице Динской около 13.40 произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Тойота» не уступил проезжую часть «Ниссану», который двигался по главной полосе и допустил с ним столкновение.

От удара «Ниссан» наехал на женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, его мать и пешеход.

Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте соблюдать ПДД, ведь от этого зависит жизнь и здоровье не только ваше, но и окружающих.