Трудно платить ипотеку? Получай ипотечные каникулы!

Сложная ситуация сложилась у россиян с кредитами. В этом году зафиксированы рекордные долги наших соотечественников перед банками. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, также там банковский сектор страны назван слабым. Приведены цифры: за первые девять месяцев рост кредитования населения составил 22,5 %.

Главная причина роста — необеспеченные кредиты и ипотеки.

В документе отмечается также, что Банк России знает о проблеме и начинает ужесточать требования по необеспеченным и ипотечным кредитам. Объем задолженности в докладе не указан.

За первые шесть месяцев 2018 года россияне взяли рекордный объем потребительских кредитов на покрытие старых потребительских кредитов — 68,3 млрд руб.

На исполнении в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов России по состоянию на 1 октября находилось 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн рублей в отношении должников — физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На фоне этого сообщается, что россиянам хотят позволить временно не платить за ипотеку в трудных жизненных ситуациях — при сокращении и увольнениях.

Чтобы осуществить задуманное, придется внести поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Заемщику нужно будет обратиться в банк с просьбой реструктуризировать ипотеку, если сумма не превышает 10 миллионов рублей, а со дня оформления ипотеки прошло более года, а доход семьи за три месяца снизился как минимум на 30 %. Период просрочки предполагается ограничить 60 днями.