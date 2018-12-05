Трудно платить ипотеку? Получай ипотечные каникулы!
Сложная ситуация сложилась у россиян с кредитами. В этом году зафиксированы рекордные долги наших соотечественников перед банками. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, также там банковский сектор страны назван слабым. Приведены цифры: за первые девять месяцев рост кредитования населения составил 22,5 %.
Главная причина роста — необеспеченные кредиты и ипотеки.
В документе отмечается также, что Банк России знает о проблеме и начинает ужесточать требования по необеспеченным и ипотечным кредитам. Объем задолженности в докладе не указан.
За первые шесть месяцев 2018 года россияне взяли рекордный объем потребительских кредитов на покрытие старых потребительских кредитов — 68,3 млрд руб.
На исполнении в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов России по состоянию на 1 октября находилось 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн рублей в отношении должников — физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На фоне этого сообщается, что россиянам хотят позволить временно не платить за ипотеку в трудных жизненных ситуациях — при сокращении и увольнениях.
Чтобы осуществить задуманное, придется внести поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Заемщику нужно будет обратиться в банк с просьбой реструктуризировать ипотеку, если сумма не превышает 10 миллионов рублей, а со дня оформления ипотеки прошло более года, а доход семьи за три месяца снизился как минимум на 30 %. Период просрочки предполагается ограничить 60 днями.
Комментарии
Я забыл про свою ипотеку
И про долг ЖКХ позабыл
Вижу - Путин приехал в аптеку
И с народом он вежливым был
Поздоровался и объяснился
Совещались мол невдалеке
А у вас пункт аптечный открылся
Вот и прибыли мы налегке
Все ли дёшевы нынче лекарства?
И широк ли ваш ассортимент?
Покажите мне ваше начальство!
О, начальство, коллега, привет!
Мы тут рядышком здесь совещались
И заехали к вам по-пути
Мне в кортеже чего-то икалось
Вспоминали недавно поди?
Что, простите? Нет-нет, я не болен
Пожелаю здоровья и вам
Посмотрите, как я бесподобен!
Ой, покажут ли по новостям?
Эти камеры тоже - случайность...
Совещались мы рядышком здесь...
Журналисты - как плесени пакость
Что не делай - а всё-равно есть...
https://youtu.be/dBn7bjIwuJA