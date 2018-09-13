Труп мужчины нашли в реке в поселке Украинском

13 сентября в поселке Украинском примерно в 8 часов утра в реке «Кочеты-2» рыбак обнаружил труп мужчины.



Погибшим оказался местный житель 33 лет. 12 сентября родственники, которые не проживали с ним, обратились в полицию с заявлением «об утрате родственных связей». Последний раз его видели 9 сентября, после этого на связь мужчина не выходил.



«В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка», -старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Артем Курчин.



