Труп мужчины нашли в реке в поселке Украинском

Труп мужчины нашли в реке в поселке Украинском

Труп мужчины нашли в реке в поселке Украинском

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9 часов назад В рекеДинской районКочеты-2Нашли труп мужчиныНовости Динского районаПоселок УкраинскийТруп мужчиныУтопленник

13 сентября в поселке Украинском примерно в 8 часов утра в реке «Кочеты-2» рыбак обнаружил труп мужчины.


Погибшим оказался местный житель 33 лет. 12 сентября родственники, которые не проживали с ним, обратились в полицию с заявлением «об утрате родственных связей». Последний раз его видели 9 сентября, после этого на связь мужчина не выходил.


«В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка», -старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Артем Курчин.


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