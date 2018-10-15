Центр народных ремесел открылся в Динской (фоторепортаж)

Вчера, 14 октября 2018 года, в Доме культуры микрорайона Заречного станицы Динской состоялось открытие Центра народных ремесел.

Среди почетных гостей были: Сергей Орлов, Петр Курдюк, Валерий Костырин, Сергей Пономарев, представители духовенства, деятели культуры.

Почетное право перерезать красную ленточку предоставили заместителю председателя Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экономической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергею Орлову, главе Динского сельского поселения Виталию Литвинову, заслуженному мастеру России Ирине Агаевой.

Также все присутствующие смогли побывать на экскурсии в Центре ремесел.

Почетными гостями были высажены липы.

Творческие коллективы Динского района выступили с праздничной программой.

Рядом с центром проходила выставка-продажа изделий народного промысла, где можно было приобрести товары ручной работы.

Угощали гостей блинами с вареньем, медом и сметаной, а также чаем.

Теперь в Центре ремесел будут проводиться различные выставки и фестивали, уроки кубановедения для школьников Динского района, здесь же расположился кружок народно-прикладного творчества «Ивушка».



