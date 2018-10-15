Центр народных ремесел открылся в Динской (фоторепортаж)

Центр народных ремесел открылся в Динской (фоторепортаж)

Центр народных ремесел открылся в Динской (фоторепортаж)

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7 часов назад 14 октябряГазета РВСДинскаяДинской районНовостиОткрытие центра народных ремеселПокроваПраздникТоржествоЦентр народых ремесел

Вчера, 14 октября 2018 года, в Доме культуры микрорайона Заречного станицы Динской состоялось открытие Центра народных ремесел.

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Среди почетных гостей были: Сергей Орлов, Петр Курдюк, Валерий Костырин, Сергей Пономарев, представители духовенства, деятели культуры.

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Почетное право перерезать красную ленточку предоставили заместителю председателя Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экономической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергею Орлову, главе Динского сельского поселения Виталию Литвинову, заслуженному мастеру России Ирине Агаевой.

Image titleТакже все присутствующие смогли побывать на экскурсии в Центре ремесел.

Почетными гостями были высажены липы.

Творческие коллективы Динского района выступили с праздничной программой.

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Рядом с центром проходила выставка-продажа изделий народного промысла, где можно было приобрести товары ручной работы.

Угощали гостей блинами с вареньем, медом и сметаной, а также чаем.

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Теперь в Центре ремесел будут проводиться различные выставки и фестивали, уроки кубановедения для школьников Динского района, здесь же расположился кружок народно-прикладного творчества «Ивушка».

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