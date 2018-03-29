Центр единоборств в Динской начинает набор в секции

Краевой центр единоборств в станице Динской начинает свою работу. Так, ведутся занятия по двум направлениям – рукопашный бой и дзюдо. Тренер первого вида – Александр Качкин, второго – Наталья Комова. Но совсем скоро откроется секция по самбо. Уже сейчас детей 9-10 лет можно записывать в группы начальной подготовки. При этом изначально всех волновал вопрос, на какой основе будут обучать детей, будут ли за тренировки брать деньги. Известно точно, что оплату за секции брать не будут.

Чтобы ребенку было легче определиться с видом единоборств, искусство которого он захочет постичь, 3 и 4 апреля с 9.00 в центре проведут открытые уроки и показательные выступления по трем названным дисциплинам. Все желающие в этот день могут прийти и посмотреть на работу тренеров.

Родители, которые захотят записать детей на секции, могут звонить по телефону +78619924151.

В скором времени будет сформировано расписание занятий.

Напомним, "Краевой центр спортивных единоборств" открыли 19 марта 2018 года в станице Динской. Он разместился в здании бывшего кафе с райским названием "Парадиз", расположенном в двух шагах от стадиона.