Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте инстаграма снова обратилась к жителям района с не очень приятными новостями.

«К сожалению, на прошедшей неделе вновь зафиксирован существенный прирост подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. У 26 пациентов за неделю подтверждено заболевание. Всего на 27 июля в районе зарегистрировано 133 пациента с коронавирусной инфекцией. Из которых продолжают лечение 50 человек, 82 человека закончили лечение», – сообщается в публикации.

Там же опубликована еженедельная динамика заболеваемости (см. ниже).

«По нашему мнению, в Динском районе отмечается начало выхода на пиковый прирост числа заболевших. Достиг ли этот пик максимума либо будет прирастать, покажет динамика следующей недели», – отмечают в медучреждении.

ЦРБ напоминает о необходимости вызова врача на дом в случае повышения температуры, появления выраженной слабости и потери обоняния. По опыту, именно эти симптомы в большинстве случаев говорят о наличии инфекции. Не нужно приходить в поликлинику самостоятельно.

После каждого обращения пациента с подозрением на инфицирование поликлиника закрывается, проводится внеплановая обработка и регистрация посетителей, близко контактировавших с заболевшим. Врач на дому примет решение о необходимости госпитализации и обследования контактировавших лиц.

Все вопросы можно задать по телефону горячей линии Динской ЦРБ 8-800-500-84-86, а также по телефонам Динской районной поликлиники: 6-24-22 или 5-09-77.

















