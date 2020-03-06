Цветочная ярмарка к 8 Марта: ассортимент и цены

Цветочная ярмарка к 8 Марта: ассортимент и цены

Цветочная ярмарка к 8 Марта: ассортимент и цены

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4 часа назад 8 Марта8 марта в Динском районеГазета РВСДинской районНовости Динского районаЦветочная ярмаркаЦветочная ярмарка в Динской

Сегодня, 6 марта, в Динской на фонтанной площади заработала цветочная ярмарка.

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Журналист “РВС” узнала ассортимент и его стоимость. Есть как букеты, так и цветы в горшках.

Больше всего в павильонах тюльпанов и роз.

Средняя цена за первые - 45-50 рублей за штуку. В одной из точек букет из трех тюльпанов в первый день стоит 100 рублей.

Розы на короткой ножке (50 см) - 100 рублей за штуку, на длинной (70 см) - 150 рублей за штуку, в горшке - 400 рублей.

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На прилавках также представлены:

  • Мимоза - три небольшие веточки 70 рублей;
  • Гиацинты - 120 рублей;
  • Крокус - 100-150 рублей;
  • Примула - 100-120 рублей.;
  • Анютины глазки - 50 рублей;
  • Цикламен - 200-220 рублей;
  • Цинерария - 200 рублей;
  • Орхидея - 1000 рублей;
  • Кальцеолярия - 200 рублей;
  • Замиокулькас - 500 рублей и другие цветы.

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Ярмарка проработает с 7.00 до 15.00 три дня: 6, 7 и 8 марта.

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