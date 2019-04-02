Турнир «Весна-2019»: Динские шахматисты вернулись с медалями

Юные шахматисты клуба «Каисса» приняли участие в традиционном турнире «Времена года» в Краснодаре, Такие состязания проводятся четыре раза в год во время школьных каникул.

Соревнования «Весна-2019» проходили в четырех группах, в зависимости от возраста и квалификации спортсменов.

Среди старших уверенно выступили Леонид Меркулов, занявший первое место и Максим Солод — второе место. В средней группе отличный результат показал Андрей Донец, он занял первое место. В младшей группе призером стал впервые участвовавший в крупных соревнованиях Михаил Жигулин. Он занял почетное третье место. Среди самых младших шахматистов зрелую игру показал дошкольник Матвей Вахтенко, который заслуженно занял первое место.

Все победители были торжественно награждены грамотами, медалями и памятными кружками с логотипом «Времена года».

После окончания учебного года будет проходить турнир «Лето — 2019», в котором динские юные шахматисты обязательно будут участвовать.