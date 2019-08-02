«Творческая мастерская» для молодежи Динского района пройдет в августе

Для молодежи Динского района в поселке Псебай Мостовского района с 19 по 27 августа пройдет муниципальная тематическая смена «Творческая мастерская».

На базе спортивно-туристического лагеря «Восход» для ребят организуют досуговую программу, творческие конкурсы, походы по достопримечательностям поселка и мастер-классы по спортивному туризму.

В смене могут принимать участие подростки от 14 до 17 лет.

Более подробную информацию можно узнать в Молодежном центре по адресу: станица Динская, ул. Красная, 72а. Телефон 6-22-19 (Ирина Николаевна Завгородняя).