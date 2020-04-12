У 5-летней Алены Волик из Старомышастовской лимфома. Нужна помощь!

Нашим землякам из станицы Старомышастовской нужна помощь. Пятилетней Алене Волик поставили страшный диагноз: острая форма лимфомы.

Началось все с того, что у малышки болела нога. Изначально медики поставили диагноз “ушиб мягких тканей”, затем в краевой больнице выявили саркому, девочку прооперировали - удалили опухоль, которая оказалась злокачественной. Химиотерапия прошла успешно.

Но затем взяли дополнительные анализы, которые показали, что у нее еще одна форма рака - лимфома.

Сейчас Алена вместе с мамой находятся на лечении в ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» города Краснодара.

Назначен курс из 6 химиотерапий, после него - лучевая терапия.

Врачи говорят, что болезнь на 80 % излечима.

После лечения начнется сложный период реабилитации, на которую нужны большие средства.

Родные малышки всем сердцем верят в выздоровление девочки.

Если вы можете помочь, не проходите мимо чужого горя.

Даже маленькая сумма способна сотворить чудо.

Близкие Алены просят откликнуться всех неравнодушных.

Номер карты: 6390 0230 9013 784 648

Карта привязана к номеру телефона 8 (988) 366-76-08, Лымарева Наталья Владимировна (тетя Алены). Именно она оплачивает все необходимые анализы, так как мама девочки находится все время рядом с дочерью в больнице.