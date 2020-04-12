У 5-летней Алены Волик из Старомышастовской лимфома. Нужна помощь!
Нашим землякам из станицы Старомышастовской нужна помощь. Пятилетней Алене Волик поставили страшный диагноз: острая форма лимфомы.
Началось все с того, что у малышки болела нога. Изначально медики поставили диагноз “ушиб мягких тканей”, затем в краевой больнице выявили саркому, девочку прооперировали - удалили опухоль, которая оказалась злокачественной. Химиотерапия прошла успешно.
Но затем взяли дополнительные анализы, которые показали, что у нее еще одна форма рака - лимфома.
Сейчас Алена вместе с мамой находятся на лечении в ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» города Краснодара.
Назначен курс из 6 химиотерапий, после него - лучевая терапия.
Врачи говорят, что болезнь на 80 % излечима.
После лечения начнется сложный период реабилитации, на которую нужны большие средства.
Родные малышки всем сердцем верят в выздоровление девочки.
Если вы можете помочь, не проходите мимо чужого горя.
Даже маленькая сумма способна сотворить чудо.
Близкие Алены просят откликнуться всех неравнодушных.
Номер карты: 6390 0230 9013 784 648
Карта привязана к номеру телефона 8 (988) 366-76-08, Лымарева Наталья Владимировна (тетя Алены). Именно она оплачивает все необходимые анализы, так как мама девочки находится все время рядом с дочерью в больнице.
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