У динских спортсменов 18 призовых мест
2-3 ноября в Краснодаре прошли соревнования Чемпионат и Первенство Южного Федерального Округа по Киокусинкай.
В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Волгоградской области, Республики Дагестан, Чеченской республики, Крым, Луганской и Донецкой народной республики.
Соревнования проходили два дня. Первый день ката и кумитэ дети, второй день категории 12-17 лет и 18+
На турнире собрались сильнейшие спортсмены со всего Южного Федерального Округа. По результатам соревнований они попадают в сборную Краснодарского края.
Поединки вышли интересными и захватывающими. Результаты наших Динских спортсменов на Чемпионате и Первенстве Южного Федерального Округа по Киокусинкай - 18 призовых мест.
1 день соревнований
В разделе ката призовые места заняли:
1.Докучаев Павел-Категория мужчины-3 место
2.Докучаев Владислав кат 16-17л -2 место
3.Гончаренко Даяна кат 16-17л-3 место
4.Матыс Максим кат 8-9л -3 место
В разделе Кумитэ 1-ые места заняли:
Мирзоян Арман, Ханычев Николай, Печёный Евгений, Герасименко Дмитрий, Литвинова Ангелина.
2 место
Трофимов Андрей
3 место
Сухорученко Никита,Черкасов Никита,Плохая Диана.
2-ой день соревнований
В разделе Кумитэ
1 места заняли:
Рыбчак Дарья-кат женщин до 55кг
Гончаренко Даяна кат 16-17л до 50кг
2 места заняли
Сергиенко Евгения-12-13л до 45кг
Будилова Алёна-12-13л до 55кг
Кових Нелли-12-13л св 55кг
Гавшин Егор-12-13л до 60кг
3 места заняли
Панова Мария-12-13л до40кг
Никитин Никита-12-13л до 40кг
Волошин Иван -12-13л до 60кг
Шарин Александр-12-13л до 50кг
Тренера победителей и призёров Чемпионата и Первенства Южного Федерального Округа по Киокусинкай:
Соловьев Кирилл
Шпилевая Алёна
Савчук Александр - руководитель Динской Детско-Молодёжной Федерации Киокусинкай.
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