У мальчика с ДЦП очень скромное новогоднее желание

Саше Чубукину 15 лет. Живет он со своей семьей в станице Старомышастовской, и на протяжении всей жизни борется со страшным недугом. У него синдром ДЦП 3 степени тяжести, симптоматическая эпилепсия с периодическими тяжелыми приступами и грубая задержка психо-речевого развития. За Сашей ухаживает мама и бабушка, которые во всем поддерживают ребенка и стараются обеспечить ему комфортные условия проживания своими силами. Но сил иногда не хватает. Редакция «РВС» предложила поучаствовать маме Саши в нашей новогодней акции.

Как признается бабушка Саши, с годами за внуком ухаживать всё сложнее и сложнее. В связи с диагнозом ребенка, даже не сразу приходит на ум, что бы он хотел получить в подарок от Деда Мороза. Но есть одна скромная, но крайне полезная вещь, которая очень помогала бы Саше справляться с ночными приступами эпилепсии — ночной светильник. Это может быть обычный ночник, или светильник-бра, который возможно повесить на стену. Главная его функция — яркость света, чтобы родители могли делать свет более тусклым или наоборот, постепенно повышать яркость, чтобы при этом не вызвать обострение приступа у ребенка. Как говорит бабушка Саши, эта, казалось бы, пустяковая вещь очень поможет в быту ребенка.

Но главная мечта Саши — новая коляска. Когда ребенку было 4 года, ему выделили по льготе инвалидную коляску, однако сейчас Саше уже 15 лет, и он просто не помещается в нее. Помимо того, коляска из-за давности лет уже находится в плохом состоянии. Из-за отсутствия нормального средства передвижения Саша даже не может гулять на улице. Коляска, которая была бы комфортной для ребенка стоит 50 000 рублей. Если Вы хотите уже сейчас помочь Саше, то переводите деньги на банковский счет его матери: 4081781043000417223

Если Вы хотите подарить ночник Саше, то свяжитесь с нами по телефону: 8-900-255-22-22