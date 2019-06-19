У маленького Марка рак. Срочно нужны деньги на лечение

В редакцию «РВС» обратилась мама 4-месячного Марка Полужевцева Вероника. Счастливая семья: Вероника – врач-педиатр, Евгений работает в ГИБДД Динского района, двое прекрасных детей – Варвара и Ерофей, ждали пополнения. 24 января на свет появился Марк. Семья была безгранично счастлива, но совсем недавно узнала страшную новость: у долгожданного сына, у маленькой улыбчивой крохи нейробластома, 4 стадия с метастазами в костный мозг.

«У нас трое детей, двое из которых теперь особенные. Мы тщательно планировали беременность, готовились с мужем и с нетерпением ждали своего малыша. Беременность протекала великолепно. Мы были очень счастливы! На УЗИ в 20 недель заметили чуть расширенные лоханки в почках. Врачи меня уверяли и успокаивали,что у мальчиков такое часто бывает и после рождения пройдет», – вспоминает Вероника.









24 января родился чудесный малыш, Вероника и Евгений не могли нарадоваться – у них появился еще один комочек счастья, еще один сын. На вторые сутки его отправили на УЗИ почек.

«С почками все хорошо, но нашли образование на левом надпочечнике 2×1,5 см. Онколог взял Марка под наблюдение. Из роддома его перевели в детскую краевую больницу для обследования. Провели необходимые исследования и выписали домой под наблюдение. Мы надеялись, что это всего лишь застарелая гематома. В 1 месяц в поликлинике врач УЗИ сообщила нам, что образование рассосалось. Мы обрадовались, но ненадолго...» – продолжает молодая мама.

Спустя 2 недели малыша привезли на контроль в Детский диагностический центр к краевым специалистам, которые решили все перепроверить.

«Мы им очень за это благодарны. На УЗИ образование увеличилось в два раза – 4×3 см, и это явно не гематома. Мы были в очередной раз шокированы, но верили в лучшее. Я думала, что эта история не про нас, вот сейчас проснемся и все будет так, как мы мечтали. Но нет!» – рассказывает Вероника.

5 апреля Марка прооперировали, удалили опухоль и отправили на гистологию в Москву. Операция прошла успешно, мама с малышом поехали домой, ожидая результатов, которые шли больше месяца. Гистология подтвердила нейробластому, а молекулярная генетика (амплификации гена N-MYC‎ и делеции хромосомы 1p) – отрицательная.

«Эти гены злокачественные и их не обнаружили в опухоли Марка, что нас очень порадовало. Предварительно – 1 стадия нейробластомы, но надо было проверить весь организм. 10 июня Марка госпитализировали для полного обследования. И результаты пункции красного костного мозга пришли с клетками нейробластомы... Это метастазы, 4 стадия рака», – подытожила многодетная мама.

На семейном совете было решено открыть сбор средств на консультацию, обследование и лечение в Германии, г. Кельне. Именно там находится центр, где занимаются исследованиями и лечением нейробластом. Ориентировочная стоимость диагностики, консультации и лечения, которую секретарь назвал Веронике, – 100 тысяч евро. Эта сумма для семьи неподъемная. Вся документация уже переведена на английский язык и отправлена в клинику, на днях должен прийти счет.

Если вы желаете помочь семье, любая сумма для них очень важна.

РЕКВИЗИТЫ:

Карта "Сбербанка" №5469 3005 5421 3683

Банк Получателя: Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар

БИК: 040349602

К/СЧ: 30101810100000000602

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты: 5286190115

ИНН: 7707083893

Номер счета: 40817810630009366301 Получатель: Полужевцева Вероника Викторовна

МТС: +7 (918) 6203677

Для валютных переводов:

Номер счета: 40817810630009366301

Банк Получателя: SBERBANK (YUGO-ZAPADNY HEAD OFFICE) ROSTOV-ON-DON RUSSIAN FEDERATION

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты: 5286190115

Получатель: POLUZHEVTSEVA VERONIKA VIKTOROVNA

@poluzhevtseva



